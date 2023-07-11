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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Ирака совершит визит в Россию

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Россию. Дата визита еще не определена. Об этом сообщил российский посол в Ираке Эльбрус Курташев.

Мухаммед ас-Судани

Мухаммед ас-Судани

Фото: Iraqi Prime Minister Media Office / Handout / Reuters

Мухаммед ас-Судани

Фото: Iraqi Prime Minister Media Office / Handout / Reuters

Господин Курташев подчеркнул, что визит иракского премьера в Россию — это возможность обсудить на высшем уровне те вопросы, которые нас интересуют. «Это, конечно, двусторонние экономические вопросы, вместе с которыми идут политические темы и ситуация в мире и регионе. Есть много вопросов, которые нас объединяют»,— сказал он РИА «Новости».

Посол также рассказал, что приглашение премьер-министру Ирака посетить Москву было отправлено некоторое время назад. «Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату»,— сказал он.

О планах премьер-министра Ирака посетить Россию стало известно еще в июле. Тогда Эльбрус Курташев указал на «ключевую роль Ирака и усилия Багдада по сближению точек зрения (стран Ближнего Востока.— ''Ъ'') для повышения уровня безопасности и стабильности в регионе.

Посол также рассказал, что заседание российско-иракской межправительственной комиссии состоится в ноябре в иракской столице Багдаде. По его словам, конкретные темы для обсуждения на заседании не готовы, но «экономическая тема является главной». Участники заседания обсудят сотрудничество между Россией и Ираном в области нефти и газа. Посол уточнил, что российскую делегацию в Багдаде возглавит министр энергетики Николай Шульгинов. В феврале министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявлял, что в ходе этого мероприятия «будут подробно рассмотрены в том числе и аспекты деятельности российских компаний в Ираке, и вопрос задолженности перед ними».

На территории Ирака реализуются проекты крупных российских компаний, в частности «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». Последняя ведет свою деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане — на проектах Гармиан (месторождение Саркала) и Шакал. ЛУКОЙЛ работает на нескольких участках, включая одно из крупнейших в мире месторождений — Западная Курна-2. «Роснефть» осваивает участок «Блок 12».

Полина Мотызлевская

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