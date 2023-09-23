Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Причиной смерти 36-летней беременной женщины в Ирбите мог стать инсульт

Предварительной причиной смерти 36-летней женщины в Ирбите назван инсульт. Об этом со ссылкой на источник пишет «КП-Екатеринбург». Ранее в полиции сообщали, что смерть женщины, предварительно, не носит криминальный характер.

Напомним, педагог-психолог мотоциклетного техникума Ирбита, находившаяся на шестом месяце беременности, скончалась 19 сентября. Ее тело нашли в квартире, где она проживала с двумя сыновьями семи и десяти лет.

В пресс-службе регионального СУ СКР «Ъ-Урал» сообщали, что следователи Ирбита проводят проверку по данному инциденту. В ведомстве отмечали, что при внешнем осмотре телесных повреждений обнаружено не было.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...