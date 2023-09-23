Канада ввела санкции против губернатора Югры

Правительство Канады внесло в санкционный список губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову. Информация об этом размещена на сайте министерства иностранных дел страны. Также санкции были введены в отношении департамента образования и науки Югры, главы Кондинского района Андрея Мухина и директора департамента социального развития региона Терезы Пономаревой.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Всего новые антироссийские санкции затронули 42 физических лица и 21 юрлицо. Среди них глава Россотрудничества Евгений Примаков, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), «Комсомольская правда».
В прошлом году губернатор Югры попала в санкционный список Госдепартамента США.