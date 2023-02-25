Наталья Комарова попала под санкции США

В санкционный список Госдепартамента США попала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Наталья Комарова. Всего под ограничения попали 47 глав регионов, а также руководители министерств, представители ВС РФ, политические и общественные деятели. Причиной введения дополнительных ограничений называется проведение специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее под санкции США попали губернаторы Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Моор и Дмитрий Артюхов. Также в список внесли еще 27 глав российских регионов, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Диана Сунагатуллина