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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр анонсировал похолодание в Москве на следующей неделе

В Москве и Подмосковье на следующей неделе температура опустится до 15–20°С, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры будет с понедельника, 25 сентября.

«Ночь еще теплая: +10+12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне +17+19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание»,— рассказал господин Вильфанд «Интерфаксу».

Он добавил, что в течение всей недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. В понедельник днем прогнозируется небольшой дождь, но больше на неделе существенных осадков не ожидается. По его словам, это «очень комфортный конец сентября».

По прогнозу синоптиков, сегодня, 23 сентября, в столице будет 23–25°C (в Подмосковье — 21–26°C), небольшая облачность. 24 сентября температура будет на том же уровне, по области местами возможен небольшой дождь.

Лаура Кеффер

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