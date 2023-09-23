Минэкономики РФ: в восьми регионах зарплаты будут расти на 10% и выше

Минэкономики России сообщило, что в восьми регионах страны в ближайшие годы зарплаты граждан будут расти выше номинального уровня инфляции. Соответствующие данные, на которые обратило внимание РБК, содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие три года.

Согласно прогнозу ведомства Максима Решетникова, в 2023-2026 годах лидерами по росту зарплат станут следующие субъекты РФ: Кемеровская область (+11,1%), Челябинская область (+10,8%), Дагестан (+10,6%), Забайкальский край (+10,2%), Мордовия и Воронежская область (по +10,1% соответственно), Ярославская и Владимирская область (по +10% соответственно). Во всех этих регионах, как предполагается, зарплаты населения будут расти выше, чем на 10%.

22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания федерального правительства заявил, что заработная плата более чем 4,5 млн человек вырастет благодаря подъему минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, до 19,2 тыс. руб. с 1 января 2024 года.

12 сентября подготовленный Минэкономики макропрогноз развития экономики страны был официально одобрен бюджетной комиссией. Согласно документу, среди основных параметров базового сценария развития экономики России на ближайшие годы — рост ВВП в 2023 году на 2,8%, а в 2024–2026 годах на 2,2–2,3%, наращивание инвестиций на 6% по итогам текущего года и на 2,3–3% в дальнейшем — предполагается, что они будут преимущественно частными и лишь «дополняться» бюджетными капвложениями. Авторы полагают, что инфляция после 7,5% в нынешнем году снизится до 4,5% в 2024-м, а затем до 4%, но рубль на прогнозном горизонте не укрепится до былых значений — его курс останется ниже 90 руб./$.

Подробнее о макропрогнозе Минэкономики читайте в материале «Ъ» «Рост на все деньги».

Александр Кислов