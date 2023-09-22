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Коммерсантъ FM
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Мишустин: зарплаты более 4,5 млн человек вырастут благодаря повышению МРОТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заработная плата более чем 4,5 млн человек вырастет благодаря подъему минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, до 19,2 тыс. руб. с 1 января 2024 года. Об этом господин Мишустин сказал на заседании правительства, передает «Интерфакс».

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С инициативой повышения МРОТ выступил президент России Владимир Путин. В июле законопроект о подъеме МРОТ с 1 января 2024 года поддержала российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение МРОТ вошло в проект Минтруда о поправках к закону «О минимальном размере оплаты труда». Законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru., он находится на стадии рассмотрения.

С 1 января 2023 года МРОТ установлен на уровне 16 242 руб. 16 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по ориентировочным данным, около 6 млн занятых не получают минимального размера оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.

Эрдни Кагалтынов

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