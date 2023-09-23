Мятежники Нигера обвинили Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти

Генсек ООН Антониу Гутерриш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации. Об этом сообщил официальный представитель военного переходного правительства Национального совета спасения родины (CNSP; объединяет мятежников, пришедших к власти в стране) Нигера Амаду Абдраман.

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН»,— рассказал господин Абдраман в эфире местного телеканала RTN. По мнению представителя мятежников, Антониу Гутерриш «превысил свои полномочия», не одобрив участие в Генассамблее делегации от Национального комитета спасения родины и продолжая считать свергнутое руководство страны единственной легитимной властью в Нигере.

Он подчеркнул, что захватившие власть в Нигере мятежники «решительно осуждают решение генсека ООН», назвав его прямым вмешательством во внутренние дела государства. Будут ли представители нынешнего руководства страны пытаться выстроить отношения со структурами ООН, Амаду Абдраман не уточнил.

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. В середине августа ЭКОВАС подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация Экономического сообщества стран Западной Африки посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились.

Военные президентской гвардии, организовавшие переворот, объявили о трехлетнем переходном периоде. Страны Запада считают свергнутого президента Мохамеда Базума законным лидером. В середине сентября МИД Франции сообщал, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом из-за случившегося военного переворота. При этом представители США сообщили, что американские военные даже после вооруженного мятежа в Нигере продолжают выполнять антитеррористические операции на территории страны.

Александр Кислов