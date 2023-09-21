Посол ЕС в Нигере провел встречу с главой переходного правительства

Посол Евросоюза в Ниамее Сальвадор Пинту да Франса был вызван к главе переходного правительства Нигера Али Ламину Зейну, назначенного организаторами военного мятежа. Об этом в пресс-службе ЕС сообщили AFP.

«Эта встреча позволила нам отметить позицию Европейского Союза: призыв к немедленному и безоговорочному освобождению президента Базум и его семьи, возвращение к конституционному порядку, поддержка позиции ЭКОВАС»,— сообщили агентству.

Как отмечает AFP, кадры встречи Сальвадора Пинту да Франса и Али Ламин Зейна были показаны в эфире государственного телевидения Нигера. Подробности их встречи не привели.

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. В середине августа ЭКОВАС подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились. Военные президентской гвардии, организовавшие переворот, объявили о трехлетнем переходном периоде. Страны Запада считают свергнутого президента Мохамеда Базум законным лидером.

Лусине Баласян