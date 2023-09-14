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Коммерсантъ FM
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США возобновили контртеррористические операции в Нигере

Генерал ВВС США Джеймс Хекер сообщил, что несколько недель назад американские власти впервые после военного переворота в Нигере возобновили несколько операций в рамках миссии по борьбе с терроризмом. В одной из операций ВВС США используют беспилотники.

«Сейчас мы проводим если и не 100% операций, которыми занимались ранее, то достаточно большое количество миссий»,— заявил генерал на пресс-конференции, его слова приводит The Wall Street Journal. По его словам, возобновить операции США позволили переговоры с мятежниками. В новых операциях задействованы не только беспилотники, но и пилотируемые самолеты, хотя их количество значительно меньше, чем было до переворота.

Представитель Пентагона Пэт Райдер чуть позже заявил, что главная цель миссии — защита американских военных. «Соединенные Штаты всегда сохраняют за собой право проводить операции для защиты наших сил и персонала, если потребуется»,— сказал он. При этом военный чиновник отметил, что сотрудничество с другими странами в рамках контртеррористической борьбы пока так и не возобновлено.

До мятежа Нигер был одним из центров, где дислоцировались военные из США и Европы в рамках миссии по борьбе с боевиками группировки «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) и «Исламского государства» (признана террористической, запрещена).

На наращивание военного присутствия в Нигере США выделили около $500 млн. Из этой суммы около $110 млн ушло на строительство базы беспилотников в городе Агадес. По словам генерала Хекера, сейчас США ведут переговоры с другими странами, чтобы передислоцировать туда своих военных. С какими именно странами идут переговоры, не уточняется.

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. Борьбу с террористами в этой стране вели не только США, но и Франция. Недавно МИД Франции сообщил, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом из-за случившегося военного переворота.

Анастасия Ларина

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