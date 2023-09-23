Лихачев: АЭС «Пакш-2» в Венгрии построят, несмотря на противодействие Запада

Гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев считает, что проект строительства в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2» будет реализован, несмотря на критику и противодействие со стороны США, Великобритании и Евросоюза (ЕС).

«Много летит стрел из Брюсселя, Вашингтона, Лондона в адрес и руководства Венгерской Республики и в адрес самого проекта, но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе»,— сообщил господин Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, политическое руководство Венгрии позитивно относится к участию российской госкорпорации в реализации этого проекта, поэтому никаких проблем возникнуть не должно, несмотря на позицию ЕС, Соединенных Штатов и Британии.

Также Алексей Лихачев публично назвал «провокационными слухами» сообщения ряда изданий о предполагаемом отказе Венгрии от российского топлива для АЭС «Пакш». По его словам, эти сообщения ничем не подтверждены и являются недостоверными.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Первую очередь АЭС построили еще 1970-х годах при помощи СССР. В 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве при участии «Росатома» второй очереди АЭС «Пакш» — двух энергоблоков. Сооружение котлована под блоки началось в сентябре 2022 года.

В апреле 2023 года Еврокомиссия одобрила внесение поправок в соглашение о строительстве энергоблоков. Документ позволяет российской госкорпорации в виде исключения вести работы по строительству атомной электростанции на территории Венгрии. В МИД Венгрии поясняли, что необходимость дополнительного согласования участия «Росатома» в проекте по строительству в Венгрии АЭС «Пакш-2» возникла из-за того, что первоначально соглашения с российской госкорпорацией заключались в 2014 году и с тех пор произошли «жизненные и технологические перемены».

Александр Кислов