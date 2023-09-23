Глава МИД Венгрии Сийярто в октябре собирается посетить Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в октябре нынешнего года собирается посетить Россию. По словам дипломата, он намерен обсудить с вице-премьером РФ Александром Новаком «энергетические вопросы».

По словам Петера Сийярто, его визит в Москву состоится 11-13 октября 2023 года. С кем, помимо Александра Новака, планируется встретиться министр иностранных дел Венгрии в рамках поездки в российскую столицу, пока не уточняется.

Также венгерский дипломат рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН гарантировал ему продолжение поставок венгерской стороне нефти и газа. «Я получил гарантии, подтверждение гарантий от министра Лаврова о том, что поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов»,— пояснил господин Сийярто в интервью ТАСС. Кроме того, по его словам, Будапешт также «очень надеется» на продолжение сотрудничества с Москвой в космической сфере.

Ранее господин Сийярто говорил, что санкции против РФ, введенные Евросоюзом после начала военного конфликта на Украине, «полностью провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

Александр Кислов