Легитимность и заземленность

В пятницу, 22 сентября, Центризбирком (ЦИК) и общество «Знание» провели совместный образовательный марафон, состоявший из цикла лекций и короткометражных фильмов о разных периодах истории российских выборов. Студентам продемонстрировали фильмы о работе новгородского вече, о Земском соборе, о Госдуме имперского периода, об избирательном процессе в СССР. Рассказ о сегодняшнем состоянии российских выборов взяла на себя председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Свою работу ЦИК оценивает по росту доверия к выборам, отметила она. Рост действительно есть, подтвердил представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов со ссылкой на августовский опрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совместный марафон Центризбиркома и общества «Знание» прошел в рамках празднования 30-летия избирательной системы России (за точку отсчета взят сентябрь 1993 года). С лекцией о ее современном устройстве выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня в избирательной системе России работают около миллиона членов комиссий, которые представляют собой срез общества, начала она свое выступление. «И я уверена, что даже вы кого-то знаете,— обратилась она к юным слушателям.— Сосед, друг, сокурсник». Но такие люди оказались еще ближе: в зале среди слушателей присутствовали два человека, которые уже успели поработать членами участковых избирательных комиссий.

Системы избирательных комиссий работают по принципу перекрестного контроля, продолжила госпожа Памфилова. Это означает, что в составе комиссий есть представители партий, которые стоят на страже их интересов, и представители общественных организаций. Госслужащих, по словам Эллы Памфиловой, в составе комиссий осталось всего 6%, в отличие от некоторых западных стран, где организацией выборов занимаются чиновники МВД.

В целом контроль для сегодняшней избирательной системы имеет принципиальное значение, поскольку 12 лет назад уровень доверия к ней снизился, призналась Элла Памфилова: «И на площадь выходили, и протестовали. Ну, давали повод». Речь идет о протестных акциях 2011 года под лозунгом «За честные выборы», которые начались сразу же после подсчета голосов на выборах в Госдуму и стали для современной России беспрецедентными по масштабу и длительности. Поэтому после этих событий перед ЦИКом встала задача «почистить систему от разного рода злоупотреблений, чтобы она вызывала доверие», рассказала собравшимся Элла Памфилова.

Для этих целей после «непростых» выборов в Госдуму-2016 был создан институт общественного наблюдения, продолжила лекцию председатель ЦИКа, и не упустила шанс вновь показать преимущество российской избирательной системы перед западными демократиями. Она задала залу вопрос — есть ли, по их мнению, в США наблюдение на выборах,— но тут же сама на него ответила, что такой институт есть только в восьми штатах из пятидесяти. «Наша система контроля делает нашу систему максимально, беспрецедентно открытой и прозрачной, аналогов в мире нет, кто бы что ни говорил»,— подчеркнула Элла Памфилова. Главным критерием своей работы ЦИК считает рост доверия избирателей, а он последние годы есть.

В подтверждение этого тезиса следующий спикер просветительского марафона, директор департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов представил результаты соцопроса о доверии россиян к выборам, проведенного в августе. Так, по данным исследования, 63% россиян заявляют, что ходят на выборы и принимают в них участие, если такая возможность есть. «Можем говорить о том, что сегодня участие в выборах является социально одобряемым действием. Этот показатель стабилен на протяжении последних лет… То есть это норма, которая считается правильной, которая поддерживается, которая воспринимается как необходимая»,— отметил господин Мамонов. Он пояснил, что 63% — это общая цифра потенциальной явки на выборах в России, и она меняется в зависимости от их уровня. То есть на голосовании местного уровня явка традиционно ниже, а самая высокая обычно на федеральных кампаниях, добавил он.

«Момент избирательного процесса, момент государственного процесса — это образ выборов. Если у выборов формируется позитивный образ, то и явка выше, и отношение выше, и, соответственно, легитимность политической системы выше»,— отметил социолог. По его словам, есть четыре тренда, которые формируют отношение к выборам: легитимность, доступность избирательных процедур, конкурентность и заземленность. Сегодня, по данным ВИЦОМа, порядка двух третей россиян заявляют, что выборы проходят честно. «А из тех, кто ходит на выборы, 67% заявляют, что выборы проходят честно»,— уточнил господин Мамонов. Важность этих показателей в том, что чем честнее воспринимаются выборы, тем выше доверие, легитимность и принятие политики, которую реализует избираемый институт, пояснил Михаил Мамонов. А результатам выборов (то есть не только процедуре), согласно опросу ВЦИОМа, доверяет 61% россиян, и за три года эта цифра выросла на 15 процентных пунктов, сообщил Михаил Мамонов. «Выборы становятся честнее, выборы становятся прозрачнее, выборы становятся интереснее»,— резюмировал господин Мамонов. Впрочем, порядка четверти россиян все еще сомневаются в честности процедуры волеизъявления, а от тех, кто ходит на выборы, это порядка 22%, следует из результатов соцопроса.

Елена Рожкова