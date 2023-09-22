В Севастополе локализовали пожар в штабе Черноморского флота после ракетной атаки

Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе, возникший после ракетной атаки, локализован. Ситуация находится под контролем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Сейчас в городе активно ведется проливка участков здания и разбор поврежденных конструкций. На время проведения этих работ от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные ограничения движения транспорта. Это необходимо для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.

Губернатор региона просит воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.

Днем 22 сентября на штаб Черноморского флота была совершена атака пятью крылатыми ракетами. По данным Минобороны, в результате один военнослужащий пропал без вести. На время мероприятий по уборке части сбитой ракеты жителей проспекта Нахимова просили укрыться в кинотеатре, остальных — плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

Татьяна Ручкина

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