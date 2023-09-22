Мастер-план курорта «Новая Анапа» планируют принять в апреле 2024 года

Совет директоров Корпорации Туризм.РФ планирует принять мастер-план курорта «Новая Анапа» в апреле 2024 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на замминистра курортов Краснодарского края Инну Петухову.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Она отметила, что в декабре 2023 года пройдет презентация разработанного мастер-плана. Также Инна Петухова сообщила, что на территории «Новой Анапы» планируют в период межсезонья развивать событийный туризм.
На проведение конкурса на разработку архитектурных и градостроительных решений развития курорта из федерального бюджета направили 99,9 млн руб. Курорт разместится на территории площадью 1,6 га между Черным морем и Кизилташским лиманом.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram