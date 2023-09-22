Районы Ярославской области получат более 400 млн на закупку уборочной техники

Муниципальные районы Ярославской области получат более 400 млн руб. на закупку уборочной техники, это предусматривают подготовленные правительством области поправки в региональный бюджет. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании Ярославской областной думы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборочная машина

Фото: Правительство Ярославской области Уборочная машина

Фото: Правительство Ярославской области

«На сегодняшний день в регионе не хватает техники для уборки улиц, тротуаров, межквартальных проездов. Особенно остро это ощущается в зимний период. Поэтому мы сейчас планируем дополнительно направить порядка 400 млн руб. на закупку техники для уборки. Рассчитываем, что машины придут уже в ноябре и муниципальные образования получат хорошее, серьезное подкрепление»,— сказал господин Евраев.

Как рассказал губернатор, новые уборочные машины будут закуплены как для городов региона, так и для сельских территорий. При этом будет учитываться численность жителей того или иного муниципального района.

«Во всех наших программах в обязательном порядке участвуют все районы и округа без исключения. Понятно, что Ярославль получит больше, чем маленький район. Но мы хотим, чтобы в порядке были и дороги, и межквартальные проезды, и тротуары как в крупных, так и малых населенных пунктах. И мы будем следить за качеством этой работы»,— сообщил губернатор.

В 2022 году Ярославская область закупила 30 единиц новой техники для уборки. 240 млн руб. было выделено из федерального бюджета благодаря работе, проведенной правительством области. Тогда дорожные машины, погрузчики и тракторы получили Ярославль, Рыбинск, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский и Ярославский районы области.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», первое заседание Ярославской областной думы восьмого созыва состоится 26 сентября, раньше положенного срока. Председатель думы Михаил Боровицкий объяснил это необходимостью внесения изменений в региональный бюджет.

Антон Голицын