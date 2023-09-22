КГА согласовал архитектурный облик особняка Сысоева после реконструкции

Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга (КГА) показал, как будет выглядеть архитектурный облик особняка Сысоева после реконструкции. Информация опубликована на сайте КГА.
«Проект приспособления здания и территории под современное использование — объект общественного питания»,— говорится на сайте ведомства.
Здание, расположено на 9-й линии Васильевского острова, 60., ранее приобрел предприниматель Павел Альтов, сын сатирика Семена Альтова. В его планах открыть там многофункциональное пространство.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что структура «Газпрома» арендовала «Особняк Шопена» на Васильевском острове.
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