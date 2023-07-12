В особняке Сысоева на Васильевском острове откроется многофункциональное пространство

Предприниматель Павел Альтов, сын сатирика Семена Альтова, приобрел здание исторического особняка Сысоева на 9-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. В его планах открыть там многофункциональное пространство, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на самого бизнесмена. Сумма сделки держится в тайне.

Подробностей о будущей площадке господин Альтов не сообщил. Общая площадь здания — 1,8 тыс. кв. м, ранее там располагались детский приют и несколько государственных учреждений, после чего постройка перешла под контроль банка «Возрождение», открывшего там свой офис. В 2021 году банк избавился от актива, его покупателем выступило принадлежащее господину Альтову ООО «Сальдо».

Напомним, сам Семен Альбов ранее также приобрел здание под реконструкцию в креативное пространство с концертным залом. Он появится в здании Лиговского банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте, 269. В 2021 году постройка была признана памятником культуры и архитектуры.

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