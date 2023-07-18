Структура «Газпрома» арендовала «Особняк Шопена» на Васильевском острове

«Газпром ЦПС» полностью арендовал бизнес-центр «Особняк Шопена» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в Bright Rich | CORFAC International, которая выступила консультантом сделки.

«Особняк Шопена» расположен на 25-й линии Васильевского острова, его площадь составляет 1,9 тыс. кв. м. Новый офис понадобился арендатору в связи с расширением штата, пояснил партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Это отдельно стоящее здание, что позволяет максимально комфортно разместить как рабочие места сотрудников, так и сопутствующие помещения типа зон отдыха, серверных, зон приема пищи, отметил господин Заглумин.

«Газпром ЦПС» занимается цифровой трансформацией бизнес-процессов, внедрением инноваций и сопровождением крупных инвестиционных проектов «Газпрома».

Константин Куркин

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте