Детский сад в Озерном переулке отремонтируют за 130 млн рублей

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания ГБДОУ Центр развития ребенка — детского сада №59 Центрального района, расположенного по адресу: Озерной переулок, д.3, лит. А. По итогам конкурса, контракт на сумму 130,5 млн рублей выполнит компания ООО «Рентранс», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет выполнить перепланировку помещений на нескольких этажах, демонтировать несущие конструкции в подвале. Все работы нужно завершить до 20 августа 2024 года.

Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта заявлялась в сумме 135,1 млн рублей. В настоящий момент определение подрядчика приостановлено УФАС по жалобе одного из участников конкурса.

ООО «Рентранс» зарегистрировано в 2010 году в Красноярске, в настоящее время базируется в Петербурге. За 2022 год, согласно базе СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере более 800 млн рублей при чистой прибыли в 19,3 млн руб. В портфеле госзаказа значатся более 450 выигранных контрактов на общую сумму 3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в районе Ржевка-Пороховые в Петербурге построят новый детский сад за 648 млн рублей.

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