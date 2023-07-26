Бизнесмен попал под суд за попытку дать взятку сотруднику мэрии Воронежа

Утверждено обвинительное заключение по делу о попытке дать взятку (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291 УК РФ) сотруднику мэрии Воронежа, возбужденному в отношении директора транспортной компании. Об этом сообщили региональное управление Следственного комитета и прокуратура Воронежской области. По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, речь идет о руководителе ООО «Русавтосервис». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2020 года директором компании является Сергей Сычаев.

По версии следствия, 40-летний житель города Павлово Нижегородской области через аукцион получил контракт на поставку большегрузных автобусов для маршрутов, работающих в Воронеже. В качестве «благодарности за участие в торгах» в декабре 2022 года он решил передать 500 тыс. руб. замруководителя городского управления транспорта. По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, вознаграждение предназначалось Максиму Захарову, но он от него отказался и сообщил об инциденте правоохранителям. Они бизнесмена подозреваемого на месте происшествия.

На допросе директор компании отрицал попытку дачи взятки, однако в ходе судебного заседания по выбору меры пресечения признал вину. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Его дело рассмотрит Центральный райсуд Воронежа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русавтосервис» было зарегистрировано в нижегородском городе Павлово в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. Бенефициар — Андрей Куприянов. Выручка в 2022 году составила 19,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

Алина Морозова

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