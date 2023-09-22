Власти Воронежа закупят в 103 школы макеты оружия на 3,8 млн рублей

103 школам Воронежа закупят макеты автомата Калашникова с учебными патронами, макеты магазинов к нему и гранат, комплекты складных шин и учебные стенды на 3,8 млн руб. Они будут использоваться на уроках по новому предмету «Основы безопасности и защита Родины», сообщила гордума Воронежа. Источником финансирования выступят средства, «зарезервированные» в муниципальном бюджете.

Парламентарии уточнили, что обратились с такой инициативой в мэрию облцентра после просьб от нескольких школ, представители которых пожаловались на недооснащенность кабинетов ОБЖ, где проходят занятия по новому предмету.

Накануне учебного года представители областного департамента образования рассказали «Ъ-Черноземье», что для ведения уроков по «Основам безопасности и защите Родины» в школах региона не будут расширять учительский штат. Их должны были начать вести преподаватели ОБЖ, прошедшие курсы повышения квалификации.

При этом, по мнению чиновников, новая дисциплина требует обновления учебников, однако на это уйдет не менее двух лет. Столько занимает цикл «разработка — экспертиза — апробация — доработка — включение в федеральный перечень учебников». Пока этого не произойдет, школьники будут учиться по действующим пособиям.

О программе нового предмета читайте в материале «Ъ» «Научат родину защищать».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте