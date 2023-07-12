Воронежские школы не будут нанимать новых учителей для проведения уроков по «Основам безопасности и защите Родины»

С 1 сентября 2024 года в российских школах появятся две новые дисциплины — профориентация и «Основы безопасности и защита Родины», которые заменят ОБЖ. В департаменте образования Воронежской области «Ъ-Черноземье» рассказали, что для их ведения не будут расширять учительский штат.

«Для проведения мероприятий в рамках профориентации будут задействованы классные руководители. Также будут проведены курсы повышения квалификации для преподавателей ОБЖ»,— пояснили в департаменте.

Представители ведомства добавили, что из-за нововведений количество учебных часов у школьников региона не изменится. «Основы безопасности и защиты Родины» внесут в учебный план, а «мероприятия по профориентации» будут проводить «в рамках внеурочной деятельности» — как проводят «Разговоры о важном», введенные 1 сентября 2022 года.

«В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образовательная организация должна обеспечить обучающимся до десяти часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью»,— добавили в департаменте.

Новые дисциплины требуют обновления учебников. По словам чиновников, на это уйдет не менее двух лет. Столько занимает цикл «разработка — экспертиза — апробация — доработка — включение в федеральный перечень учебников». Пока этого не произойдет, школьники будут учиться по действующим пособиям.

Представители департамента объяснили, что мероприятия по профориентации будут направлены на «профессиональное самоопределение и построение индивидуальной траектории профессионального развития школьников». А на «Основах безопасности и защите Родины» ученики будут изучать понятия о воинской обязанности и военной службе, что «даст возможность получить знания о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик Вооруженных сил».

Подробнее о программе нового предмета читайте в материале «Ъ» «Научат родину защищать».

Алина Морозова