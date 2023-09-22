Путин обсудил с членами Совбеза отношения с соседними странами

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой заседания были отношения с ближайшими соседями и партнерами России. В частности, они затронули вопросы экономического сотрудничества и безопасности.

«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе»,— сказал президент на заседании Совбеза, его слова приводятся на сайте Кремля.

Владимир Путин предложил директору ФСБ Александру Бортникову в первую очередь обсудить вопросы безопасности. На этом открытая часть заседания закончилась.

19 сентября граничащий с Россией Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. После этого в Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».