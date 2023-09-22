В Петербурге завершили снос торгового центра «Лидер»

В Санкт-Петербурге завершились работы по освобождению территории на Гаккелевской улице (м. Комендантский проспект) от незаконно построенного трехэтажного торгового комплекса «Лидер». Об этом 22 сентября с своем Telegram-канале написал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Алексея Корабельникова Фото: Telegram-канал вице-губернатора Алексея Корабельникова

ККИ и ЦПЭИГИ начали освобождать земельный участок под торговым центром в январе 2023 года. Для его сноса потребовалось задействовать более сотни грузовиков.

ТЦ «Лидер» возвели в 2011 году, здание имеет площадь 4 тыс. кв. м. По данным СПАРК, собственником и генеральным директором ООО «Комфорт Авто» является Мамишов Тельман Баладжа Оглы. Выручка компании за 2021 год составила 57,4 млн рублей, чистая прибыль — 3,3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Гаккелевский улице возобновили снос торгового центра.

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