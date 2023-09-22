Беглов: число самозанятых в Петербурге превысило полмиллиона человек

По итогам 2022 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге увеличилось на 7 тысяч. Количество самозанятых превысило полмиллиона человек. Таким образом с начала налогового эксперимента в 2020 году их число выросло в 21 раз. Такие цифры в рамках открывшегося в Петербурге Форума субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» озвучил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, за прошлый год экосистема для бизнеса в Петербурге была признана лучшей в России. Глава города считает, что сегодня одна из задач — «создать условия, чтобы малый и средний бизнес пришел на крупные промышленные предприятия, а те, в свою очередь, создавали условия для развития малого и среднего предпринимательства».

Напомним, ранее стало известно, что количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в Петербурге в июле 2023 года выросло на 14,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. При этом регистрация юрлиц за два года показала спад на 7,1%.

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