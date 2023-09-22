В Петербурге количество ИП за два года выросло на 14,7%

В Санкт-Петербурге количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в июле 2023 года выросло на 14,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. При этом регистрация юрлиц за два года показала спад на 7,1%, следует из презентации городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле о текущей экономической ситуации в Петербурге.

Из документа следует, что в июле 2021 г. в городе действовало 159,1 тыс. ИП, в июле 2023 г. их число увеличилось на 23,4 тыс. и достигло 182,5 тыс. предпринимателей.

Количество юрлиц в июле 2021 г. — 177 тыс., в том же месяце 2023 г.— 164,5 тыс.

За год (с июля 2022 по июль 2023) количество ИП выросло на 7,5%, юрлиц сократилось — 2,3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в количество самозанятых в Петербурге за год выросло на 31% без учета индивидуальных предпринимателей.

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