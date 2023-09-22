На чиновников Приволжья подали в суд за отказ ремонтировать ветхий водопровод

Удовлетворен иск прокуроров с требованием отремонтировать водопроводную сеть в Приволжском районе Самарской области. Чиновники организовали необходимые работы. Об этом сообщает районное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и выяснил, что водопроводная сеть общей протяженностью 755 м в муниципальной собственности сельских поселений Давыдовка и Заволжье была значительно изношена. Она нуждалась в капитальном ремонте.

В связи с этим главы муниципалитетов получили представления надзорного ведомства. Однако они не исполнили требования прокуроров. В связи с этим правоохранители обратились в суд.

Ранее в Самарской области на чиновников подали в суд из-за памятника архитектуры. Как выяснилось, выявленный объект культурного наследия до сих пор не поставлен на учет. Речь идет о Торгово-промышленном центре в сельском поселении Красное Поселение Елховского района.

Георгий Портнов