В Самарской области на чиновников подали в суд из-за памятника архитектуры

Прокуратура обнаружила, что выявленный объект культурного наследия в Самарской области до сих пор не поставлен на учет. Речь идет о Торгово-промышленном центре в сельском поселении Красное Поселение Елховского района. Об этом сообщает надзорное ведомство района.

В связи с этим контрольный орган направил в суд иск к администрации сельского поселения. Прокуроры потребовали признать незаконным бездействие чиновников в указанном вопросе.

В итоге Кошкинский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Чиновники должны будут в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу обратиться с заявлением в Управление Росреестра по Самарской области о постановке объекта на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества.

Георгий Портнов