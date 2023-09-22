«Ведомости»: оплата по биометрии в московском метро будет доступна с 1 декабря

Представитель руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко рассказал «Ведомостям», что плата за проезд с помощью биометрии в московском метрополитене будет доступна с 1 декабря. По его словам, этой опцией граждане смогут пользоваться только если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС).

Оплата с помощью биометрии будет возможна также при покупке товаров и услуг в онлайн- и офлайн- магазинах. По словам источника «Ведомостей», срок на декабрь устанавливался на совещании при участии в том числе руководства Минцифры, ФНС, Центробанка, Минтранса и ФСБ.

Представитель Дмитрия Григоренко отметил, что в рамках этого проекта также планируется разработка сервиса по открытию бизнеса онлайн, механизма оформления электронной подписи для бизнеса и госслужащих, а также механизма подтверждения личности пассажира при посадке в поезд. По данным издания, указанные инициативы планировалось запустить в следующем году, но «Григоренко поручил ускорить их реализацию».

1 июня вступил в силу закон, согласно которому биометрические профили россиян (изображение лица и запись голоса) должны быть переданы в государственную ЕБС до 30 сентября 2023 года. С 28 ноября биометрия россиян должна будет храниться только в ЕБС.

Как сообщал «Ъ», в конце августа центры госуслуг зафиксировали повышенный спрос на отказ от сбора и хранения биометрических данных. Поводом для массового отказа граждан стали фейковые сообщения о том, что отказ от сбора биометрии можно оформить только до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону. Вскоре правительство подписало постановление, позволяющее гражданам удалить ранее собранную биометрию через портал «Госуслуги».

Подробнее о централизации биометрических данных граждан РФ — в материале «Биометрии трубят сбор».

Полина Мотызлевская