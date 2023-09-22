Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ведомости»: оплата по биометрии в московском метро будет доступна с 1 декабря

Представитель руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко рассказал «Ведомостям», что плата за проезд с помощью биометрии в московском метрополитене будет доступна с 1 декабря. По его словам, этой опцией граждане смогут пользоваться только если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС).

Оплата с помощью биометрии будет возможна также при покупке товаров и услуг в онлайн- и офлайн- магазинах. По словам источника «Ведомостей», срок на декабрь устанавливался на совещании при участии в том числе руководства Минцифры, ФНС, Центробанка, Минтранса и ФСБ.

Представитель Дмитрия Григоренко отметил, что в рамках этого проекта также планируется разработка сервиса по открытию бизнеса онлайн, механизма оформления электронной подписи для бизнеса и госслужащих, а также механизма подтверждения личности пассажира при посадке в поезд. По данным издания, указанные инициативы планировалось запустить в следующем году, но «Григоренко поручил ускорить их реализацию».

1 июня вступил в силу закон, согласно которому биометрические профили россиян (изображение лица и запись голоса) должны быть переданы в государственную ЕБС до 30 сентября 2023 года. С 28 ноября биометрия россиян должна будет храниться только в ЕБС.

Как сообщал «Ъ», в конце августа центры госуслуг зафиксировали повышенный спрос на отказ от сбора и хранения биометрических данных. Поводом для массового отказа граждан стали фейковые сообщения о том, что отказ от сбора биометрии можно оформить только до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону. Вскоре правительство подписало постановление, позволяющее гражданам удалить ранее собранную биометрию через портал «Госуслуги».

Подробнее о централизации биометрических данных граждан РФ — в материале «Биометрии трубят сбор».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...