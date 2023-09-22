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В Орске осуждены фигуранты дела об опасных АЗС

Суд вынес приговор в отношении шестерых жителей Орска, которые, по версии следствия, курировали работу опасных для жизни и здоровья автозаправок. Они признаны виновными в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

«Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от года до года шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом 200 тыс. руб., третьему организатору назначено наказание в виде принудительных работ сроком на год, а трем операторам назначены штрафы в размере от 150 до 200 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Ранее следствие установило, что подсудимые на двух городских АЗС оказывали услуги по заправке машин топливом. Однако это представляло «реальную опасность для жизни и здоровья граждан», выяснили силовики. В итоге автомобили были конфискованы в доход государства.

Ранее в Орске был вынесен другой приговор по делу о незаконной АЗС.Трем операторам станции был назначен штраф в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Георгий Портнов

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