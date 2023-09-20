В Орске вынесен приговор по делу о незаконной АЗС

Поддержано гособвинение по делу о незаконной АЗС в отношении шести жителей Орска. Им инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными и трем операторам АЗС назначил наказание в виде штрафа в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Также владельцы заправок приговорены к принудительным работам на срок один год с удержанием 10% и лишением свободы на срок от года до полутора лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб. А машины марок «ЗИЛ-433362» и «ГАЗ-3302», на которых транспортировалось топливо, конфискованы в доход государства по ходатайству гособвинителя.

Суд установил, что в течение 2021 года шестеро жителей восточного Оренбуржья продавали топливо на АЗС, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, на объекте были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Однако они не устранялись, и АЗС продолжала работать.

Изначально фигурантами уголовного дела стали пять человек. Но позже их количество увеличилось.

Георгий Портнов