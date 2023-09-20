Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орске вынесен приговор по делу о незаконной АЗС

Поддержано гособвинение по делу о незаконной АЗС в отношении шести жителей Орска. Им инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными и трем операторам АЗС назначил наказание в виде штрафа в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Также владельцы заправок приговорены к принудительным работам на срок один год с удержанием 10% и лишением свободы на срок от года до полутора лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб. А машины марок «ЗИЛ-433362» и «ГАЗ-3302», на которых транспортировалось топливо, конфискованы в доход государства по ходатайству гособвинителя.

Суд установил, что в течение 2021 года шестеро жителей восточного Оренбуржья продавали топливо на АЗС, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, на объекте были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Однако они не устранялись, и АЗС продолжала работать.

Изначально фигурантами уголовного дела стали пять человек. Но позже их количество увеличилось.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...