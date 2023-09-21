В Каменске-Уральском задержали вооруженного мужчину, угрожавшего убить себя

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 43-летнего Максима М., который заперся в подъезде дома на ул. Алюминиевой и угрожал застрелиться. Об этом сообщает telegram-канал «112». Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен.

По данным «112», на месте происшествия работал СОБР. По итогу операции Максим М. получил ранение в ногу, его госпитализировали. Кроме него никто не пострадал.

Напомним, мужчина находился в подъезде несколько часов. Telegram-каналы сообщали, что он угрожал застрелиться, если жена не пустит его домой. При этом несколько дней назад в отношении него якобы возбудили уголовное дело по статье «истязание» за избиение супруги.

В силовых структурах Свердловской области инцидент пока не комментировали. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых обещал предоставить информацию позднее.

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