Вооруженный мужчина в Каменске-Уральском угрожает покончить с собой

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина с оружием угрожает покончить с собой. Как сообщил Telegram-канал Shot, он забаррикадировался в подъезде жилого дома по улице Алюминиевой.

По данным канала, территорию дома оцепили, на месте работают экстренные службы, с мужчиной ведутся переговоры. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, ситуация будет прокомментирована по итогам проверки.

Напомним, ранее свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который держал в заложниках в квартире свою жену и семилетнего ребенка. 29-летний мужчина не выпускал их из дома длительное время, но женщине удалось отправить сообщение родственникам, которые вызвали полицию.

Полина Хабарова

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