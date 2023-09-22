Росприроднадзор пожалуется губернатору Гусеву на свалку в Воронежской области

Инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора направят губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в региональное управление Следственного комитета России и облпрокуратуру информацию о несанкционированной свалке в райцентре Воробьевка. Высота отходов на ней достигает 2 м. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, в 2018 году «в нарушение норм действующего законодательства» земельный участок в селе был отдан под временное хранение ТКО. Вывозом отходов туда в 2020 году занималось муниципальное предприятие Воробьевского района «Коммунальное хозяйство», с которым был заключен договор аренды участка.

По данным Kartoteka.ru, муниципальное предприятие Воробьевского района «Коммунальное хозяйство» было учреждено в 2001 году для распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Директором является Василий Юдаков.

Свалка не включена в госреестр объектов размещения отходов и в территориальную схему обращения с мусором Воронежской области. В связи с этим она считается несанкционированной, а, значит, повреждает почвы, считают в Росприроднадзоре.

«Управлением производится расчет размера вреда почвам. Соответствующая претензия о его возмещении будет направлена в адрес «Коммунального хозяйства», также направлено предостережение о недопустимости нарушения установленных требований»,— заключили в ведомстве

Как прокуратура добивалась закрытия незаконного мусорного полигона под Тамбовом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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