Британские танки Challenger 2 содержат токсичный асбест

Министерство обороны Великобритании признало, что сотни танков и бронетехники могут содержать асбест, передает The Times. В министерстве подтвердили, что в танках Challenger 2 и бронетранспортерах Warrior и Bulldog содержится асбест.
Challenger 2
Фото: UK Ministry of Defence
По данным Всемирной организации здравоохранения все виды асбеста являются канцерогенами для человека. Асбест накапливается в организме и приводит к раку легких и гортани. Также становится причиной асбестоза (фиброза легких).
Всего на вооружении армии Великобритании находится 2 699 единиц техники, содержащих асбест. В их число входят: 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2.
В июле в рамках военной помощи Украине, Великобритания направила Киеву 14 танков Challenger 2.
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