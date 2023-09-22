Британские танки Challenger 2 содержат токсичный асбест

Министерство обороны Великобритании признало, что сотни танков и бронетехники могут содержать асбест, передает The Times. В министерстве подтвердили, что в танках Challenger 2 и бронетранспортерах Warrior и Bulldog содержится асбест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence

По данным Всемирной организации здравоохранения все виды асбеста являются канцерогенами для человека. Асбест накапливается в организме и приводит к раку легких и гортани. Также становится причиной асбестоза (фиброза легких).

Всего на вооружении армии Великобритании находится 2 699 единиц техники, содержащих асбест. В их число входят: 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2.

В июле в рамках военной помощи Украине, Великобритания направила Киеву 14 танков Challenger 2.

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