Инаугурация губернатора Дмитрия Азарова пройдет в понедельник

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально вступит в должность в понедельник, 25 сентября текущего года. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Торжественная церемония инаугурации начнется в 13:00 (MSK+1) в здании правительства области. В ней примет участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров»,— говорится в сообщении.

Кроме того, на церемонию приглашены парламентарии, представители общественных организаций, главы министерств и ведомств, крупных предприятий региона, а также муниципалитетов и районов области. Инаугурация Дмитрия Азарова будет

Транслироваться на официальном сайте областного правительства, в официальной группе «ВКонтакте» «Самарская область», а также на телевидении.

Ранее в сентябре текущего года прошли выборы главы региона. По их итогам действующий губернатор Самарской области набрал почти 84% голосов избирателей.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дмитрия Азарова избрали на новый срок».

Георгий Портнов