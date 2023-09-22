Петербургский закон об аттракционах поддержали в правительстве РФ

Инициатива о принятии федерального закона о контроле за аттракционами, разработанного Законодательным собранием Санкт-Петербурга, с учетом доработок одобрена правительством РФ. Об в своем Telegram-канале 22 сентября сообщил спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Да, предстоит доработать некоторые положения законопроекта: уточнить полномочия органов власти регионов, а также порядок технического контроля и госучета аттракционов. Но общая картина уже видна: появится единый правовой реестр, с чьей помощью можно будет регистрировать развлечения, проверять и запрещать их работу»,— прокомментировал господин Бельский.

По его словам, это «серьезное достижение». «Мы наконец выведем аттракционы из "серой зоны", а значит, сможем предотвратить трагедии. Отдых должен быть безопасным»,— подчеркнул председатель Заксобрания.

Напомним, ранее депутаты петербургского ЗакСа внесли уже действующий в городе законопроект об аттракционах на рассмотрение в Госдуму РФ. Тем временем в Смольном определили порядок регионального государственного надзора за их техническим состоянием и эксплуатацией.

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