Смольный поставил на контроль работу городских аттракционов

Власти Санкт-Петербурга определили порядок регионального государственного надзора за техническим состоянием и эксплуатацией городских аттракционов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает 6 сентября пресс-служба Смольного, документ определяет порядок организации и осуществления этого вида контроля. В администрации Петербурга полагают, что данная мера позволит обеспечить соблюдение владельцами аттракционов обязательных требований технических регламентов и иных нормативных документов, что в итоге повысит уровень безопасности аттракционов и защитит посетителей от несчастных случаев.

Надзор будут осуществлять инспекторы Государственной технической инспекции Петербурга, уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга разработали проект федерального закона об аттракционах для всех регионов России.

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