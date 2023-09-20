ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект об аттракционах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность организаторов аттракционов. Проект федерального закона был опубликован в электронной базе Госдумы 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Авторы проекта закона отметили в пояснительной записке, что сейчас в России нет федерального закона, который регламентирует использование аттракционов, и в том числе, их техническое состояние, государственную регистрацию и другие вопросы. Регионы решают вопросы правового регулирования в этой сфере сами. В этой связи депутаты предлагают ввести единый закон, который позволит государству проводить контрольные мероприятия для этого вида услуг в сфере развлечений.

Документ определяет, что считать аттракционом, регулирует деятельность организаторов этого вида досуга, а также определяет полномочия правительства и регионов в регулировании этой индустрии. Отдельное внимание уделяются безопасности использования аттракционов. Предлагается ввести норму, согласно которой проектировать и изготавливать аттракционы нужно в соответствии в техническим регламентом Таможенного союза.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правительство поддержало законопроект. Там посчитали, что новый закон будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов.

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