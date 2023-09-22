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Суд вернул государству еще около 1% губахинского «Метафракса»

Арбитражный суд Пермского края сегодня в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с АО «Тольяттихимбанк» 2 124 000 штук акций губахинского «Метафракс Кемикалс». Решение об этом опубликовано в карточке дела.

Напомним, суд в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ 100% акций «Метафракс Кемикалс» по требованию надзорного органа выделил в отдельное производство требования в отношении одного из ответчиков — Тольяттихимбанк (владел менее 1%).

Банк указывал, что является добросовестным приобретателем акций губахинского химкомбината. Но по мнению прокуратуры, в день подачи иска ответчик произвел отчуждение акций на фирму-«однодневку» ООО «Центр экологического отдыха "Восток"» (зарегистрировано в селе Турово (Серпухов, Московская область) за 300 млн руб. При этом акции остались в залоге у банка. Как считает надзорный орган, эти действия направлены на формальную смену собственника и являются недобросовестными.

8 сентября арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 96,15% акций АО «Метафракс Кемикалс», принадлежавших АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Для вынесения решения по делу потребовалось только одно заседание по существу дела.

В ходе процесса прокуратура доказывала, что завод в Губахе вообще не подлежал приватизации, поскольку производил метанол, который относится к ядовитым веществам. Предприятие также является стратегическим, поэтому разрешение на приватизацию должно было дать правительство страны, а она произошла из-за незаконных действий пермских чиновников. Ответчик настаивал, что метанол на тот момент формально не являлся ядом, а приватизация проходила под полным контролем Госимущества РФ.

Подробности исковых претензий прокуратуры к «Метахолдингу» — в материале «Ъ» «Приватизацию ''Метанола'' назвали антироссийской».

Вячеслав Суханов, Пермь

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