В Серове детский сад оштрафовали за отравление трехлетней девочки растворителем

В Серове детский сад №33 «Веснушки» оштрафовали на 50 тыс. руб. после отравления трехлетней девочки растворителем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Учреждение признали виновным по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся).

Напомним, в мае воспитатель, которая красила игровое оборудование на участке детского сада, убрала бутылек с растворителем в шкаф для утерянных вещей. 12 июля трехлетняя девочка, находясь в раздевалке, открыла шкаф, достала бутылек и отпила из него.

В результате ребенка госпитализировали с диагнозом отравление растворителем, термический ожог ротовой полости. После инцидента проверку начали сотрудники прокуратуры и следователи. Кроме того, историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Помимо штрафа, детскому саду внесли представление об устранении нарушений. Воспитатель была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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