Бастрыкин взял на контроль проверку из-за отравления растворителем девочки в детском саду Серова

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о доследственной проверке, которую проводят из-за отравления трехлетней девочки растворителем в детском саду Серова (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 12 июля ребенок достал из шкафчика для утерянных вещей бутылек с растворителем, отпив из него. В результате ей поставили диагнозы «отравление» и «термический ожог ротовой полости». По данным прокуратуры, бутылек в шкаф могла убрать воспитатель.

Следователи начали проверку по данному инциденту, в том числе на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Доклад о ходе проверки Александру Бастрыкину должен будет представить и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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