В детском саду Серова трехлетняя девочка отравилась растворителем

В Серове (Свердловская область) трехлетняя девочка, находившаяся в детском саду, отравилась растворителе и обожгла ротовую полость. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ведомство начало проверку по данному происшествию.

По информации оперативных служб, инцидент произошел 12 июля около 11 утра. Девочка, находясь в раздевалке детского сада, открыла шкаф, который предназначался для утерянных вещей, взяла оттуда бутылек и отпила из него. В результате ребенку пришлось вызывать скорую помощь.

В прокуратуре отметили, что в мае растворитель в шкафчик положила воспитатель. В этот период в детском саду красили игровое оборудование на участке, где гуляют несовершеннолетние.

Ведомство в ходе проверки даст правовую оценку действиям сотрудников детского сада на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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