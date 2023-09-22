«Ремдизель» из Набережных Челнов покупает «Мотовилихинские заводы» в Перми

Производитель бронеавтомобилей из Татарстана АО «Ремдизель» (Набережные Челны) за 1,3 млрд руб. приобретает в Перми производственный комплекс ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ), выпускающее артиллерийские системы.

Как сообщил «Ъ-Прикамье», сделка состоится в течение месяца.

Покупка происходит в рамках банкротства «Мотовилихинских заводов»: «Ремдизель» был единственным претендентом на выставленный на торги актив.

Пермское предприятие было признано банкротом в марте 2018 года с долгом около 17,6 млрд руб. Основным кредитором является «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех»). Производственный комплекс изначально выставлялся по цене более 7,6 млрд руб.

«Мотовилихинские заводы» — машиностроительный холдинг: производством оборонной продукции занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а гражданской — ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение». В частности, холдинг выпускает и ремонтирует реактивные системы залпового огня, а также ствольные самоходные и буксируемые артиллерийские установки. Также компания изготавливает спецстали и оборудование для нефтегазовой отрасли.

АО «Ремдизель» создано на базе ремонтного завода дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». По состоянию на 2017 год (позднее собственники не раскрывались), 100% акций в нем принадлежали московскому ООО «ССК» (99,95% долей в этой компании контролируется бывшей телеведущей телеканала «КамАЗа» Людмилой Трейстман, которую местные СМИ до сих пор называют бенефициаром АО «Ремдизель»). Кроме ремонта гражданской техники, «Ремдизель» изготавливает бронеавтомобили семейства «Тайфун» на базе «КамАЗ» и «Урал», в прошлом году предприятие представило бронеавтомобиль «Ахмат».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"