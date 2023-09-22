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В Ростовском районе в массовом ДТП погиб водитель

В Ростовском районе Ярославской области в аварии с тремя автомобилями погиб 54-летний водитель. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

ДТП произошло ночью 22 сентября на 223 км трассы «М-8» в Ростовском районе. На дороге столкнулись «ВАЗ-2104», «ГАЗ-2705» и Scania с полуприцепом. По предварительной информации, водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение.

«В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2104" мужчина 1969 г.р. скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении регионального УМВД.

По факту произошедшего проводят проверку.

Алла Чижова

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