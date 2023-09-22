ЦБ выпустил монету к годовщине присоединения к России новых регионов

Банк России выпустил новую серебряную монету номиналом три рубля «Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области». Она выйдет в обращение с сегодняшнего дня, 22 сентября. Категория монеты — «Исторические события». Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Масса серебра в монете — 31,1 грамма, проба сплава — 925. Тираж монеты — 3 тыс. штук. С лицевой стороны монета окрашена черным цветом. Белым выгравирован герб России, номинал монеты и надпись «Российская Федерация».

На оборотной стороне монеты — стилизованное изображение Конституции, раскрытой на ст. 65 (о федеративном устройстве), на фоне изображений георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. На этой же стороне изображены герб Российской Федерации, а также флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По окружности оборотной стороны рельефные надписи: вверху — «Вхождение в состав Российской Федерации», внизу — «30 сентября 2022 года».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».