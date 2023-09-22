Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии

Верховный совет (ВС) Хакасии восьмого созыва на своей первой сессии избрал нового председателя. Им стал секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол, сообщается на сайте реготделения партии. Он получил 41 голос депутатов, его единственный соперник Ярослав Хаврон из ЛДПР — шесть, уточнили в пресс-службе ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», Сергей Сокол возглавлял партийный список «Единой России» на сентябрьских выборах в парламент региона. По их итогам. ЕР сформировала квалифицированное большинство, получив 34 мандата. Еще 14 — у КПРФ, два — у ЛДПР..

Вчера участники расширенного заседания политсовета регионального отделения ЕР приняли решение выдвинуть на пост спикера секретаря отделения Сергея Сокола, который ранее сложил полномочия депутата Госдумы РФ и получил мандат депутата республиканского парламента.

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Вячеслав Фисюков