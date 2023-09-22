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Избран глава городской думы Тольятти

Начальник управления по персоналу обществ группы «АвтоВАЗ» Сергей Рузанов избран на пост председателя думы восьмого созыва Тольятти. Решение принято по итогам тайного голосования депутатов парламента на заседании в пятницу, 22 сентября. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: Администрация Тольятти

Ранее по итогам выборов в сентябре текущего года «Единая Россия» получила большинство мандатов в городской думе (30 и 35). Еще три мандата достались самовыдвиженцам.

Кроме того, действующий депутат Василий Воробьев стал единственным членом КПРФ в обновленном составе муниципального парламента. А Натаниэль Папурин, победивший в избирательном округе №2, представляет ЛДПР.

Георгий Портнов

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