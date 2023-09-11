«Единая Россия» получила большинство мандатов в городской думе Тольятти

Представители «Единой России» получили 30 и 35 мандатов в городской думе Тольятти VIII созыва. Это следует из обновленных данных по итогам голосования на сайте ЦИК.

Еще три мандата получили самовыдвиженцы. Действующий депутат Василий Воробьев стал единственным членом КПРФ в обновленном составе думы. Натаниэль Папурин, победивший в избирательном округе №2, представляет ЛДПР.

В Тольятти зафиксирована самая низкая явка избирателей в регионе. По данным облизбиркома, на 18:00 10 сентября в городе проголосовали лишь 29% избирателей.

Евгений Чернов